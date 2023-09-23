Okan Buruk ve Çağdaş Atan ikinci kez karşı karşıya - Medipol Başakşehir Haberleri

Okan Buruk ve Çağdaş Atan ikinci kez karşı karşıya - Medipol Başakşehir Haberleri

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Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra RAMS Başakşehir'in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.