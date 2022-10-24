Mücadelenin 3. dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Mertens, 11. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde ise sahneye ilk golün asistini yapan Icardi çıktı ve kendisinden beklenen performansı sergileyerek skoru 2-0 yaptı. Arjantinli yıldız, 2 dakika sonra bir kez daha topu ağ ile buluştursa da bu sefer ofsayt bayrağı kalktı...