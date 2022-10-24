Nihan Buru'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise gündem yarattı. Sosyal medyadan oğlu Ali Yiğit Buruk'un ağladığı anları paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" ifadesini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ardından konuştu. Kırmızı kartla ilgili soruya, "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını veren Nihan Buruk, "Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu ise "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" şeklinde cevapladı.