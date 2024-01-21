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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, Trabzonspor galibiyeti sonrası konuştu: Belki de tarihin en iyisiyiz - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, Trabzonspor galibiyeti sonrası konuştu

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Eleştirilere yanıt veren Okan Buruk taraftarından oyuncularına sahip çıkmalarını istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 22:08 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:39
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        • 1

          Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        • 2

          "Maça fena başlamadık. İlk yarının sonlarına doğru 10 dakika iyi değildik. İkinci yarıya başlarken önde oynamamız gerektiğini ve sakin olmamız gerektiğini konuştuk. Sonlandırma problemlerimiz vardı ama bu kez 5 gol attık, Bir de sayılmayan golümüz vardı, 6 gol."

        • 3

          "Trabzonspor deplasmanı zordur. Rakip ne kadar eksik olursa olsun üzerimizde zaman zaman baskı kurdular. 2-0'ı bulunca maçı bitirdik. Oyuncularıma teşekkür ederim. Temmuz'dan beri maç oynuyoruz. Çok güvendiğimiz bir kadro var. Zaha'nın performansı, Kaan'ın performansı... Farklı pozisyonlarda denedik."

        • 4

          "Çok sabırsızız, oyuncuları devamlı asıp kesiyoruz. Sosyal medyadan çok yapılıyor. Ndombele üzerinden yapıldı geçen hafta. Zaha, Icardı, Sanchez ve Icardi üzerinden bunlar yapıldı. Galatasaraylılar, oyuncularına sahip çıksın. Sabır gerekiyor, çok daha iyi olacağız."

        • 5

          "Maç kaybımız çok az. Bu sene 1 maç kaybettik. Geçen sene 4 maç kaybetmiştik. Büyük takımlara karşı oynamak, konsantre olmak daha başka oluyor. Diğer maçlarda konsantrasyon bazen zor oluyor. Size karşı daha çok kapanan takımlara karşı oyunlar değişik olabiliyor. Büyük maçları kazanıyoruz, geçen senenin şampiyonuyuz."

        • 6

          "Belki ligde Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruz. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Her geçen gün daha fazla alışıyorlar. Zaha attığı gollerin dışında savunmada iki golü önleyen hamleler yaptı."

        • 7

          "Bu tür oyunculara sahip olduğumuz için şanslıyız. Sürekli ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Geçen sene Başakşehir maçından sonra havaya girmiştik. Taraftarın desteğiyle yine başarılara ulaşacağız."

        • 8

          "Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camianın kenetlenmeye ihtiyacı var. Şampiyonluk yolunda hep beraber doğru bir yürüyüş yapacağız. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum."

        • 9

          "Biz maç maç gideceğiz. Trabzonspor deplasmanında galip gelmek önemli bir başarı. Trabzonspor ne kadar eksik olursa olsun, böyle bir atmosferde maç kazanmak kolay değil. Bu sonucu aldığımız için tabii ki mutluyuz. Kazanmak önemli tabii ama farklı da bir skor aldık. Maç öncesi böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi"

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