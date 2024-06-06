Okan Buruk tek tek açıkladı: Transferler, gidecekler, kalacaklar, Erden Timur...

İSMAİL KARTAL SÖZLERİ

"Söylemlerle, ithamlarla, bize karşı yapılan saldırılarla en sert geçen sezonlardan biri oldu. Sadece Türk futbolu zarar görmedi. Süper Kupa maçına net bir nedeni olmadan çıkılmaması, imaj kırıcı bir şeydi. Biz hep sahada kalmaya çalıştık, kazanmak da var kaybetmek de bu işte. İsmail Kartal, bizim maçtan sonra şampiyon olmamız halinde tebrik edeceğini söylemişti. Galatasaray takımı bileğinin hakkıyla, 102 puanla, hak ederek şampiyon oldu. Galatasaray takımı ilk defa Şampiyonlar Ligi ile birlikte çok güçlü bir sezon geçirmiş oldu ligde. Fenerbahçe'nin sportif olarak çok başarılı olduğunu da söylemeliyiz. Jorge Jesus döneminde de bunu söylemiştim. Bir takım daha iyiydi ve şampiyon oldu. İki takımın da hakkını doğru şekilde vermek gerekiyor. Sadece Fenerbahçe'ye kaybettiğimiz için farklı konuşmalar da oldu. Geçen sene Fenerbahçe'yi 3-0 yenmeseydik yine benzer şeyler konuşulacaktı. Tarih kazananları yazacak. Bu emeğin hakkı verilmesi gerekiyor. Son 6 senede 4 farklı şampiyon var, hepsi hak ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe de şampiyon olursa hak ederek olacak. Diğer türlü populist konuşmak bana çok doğru gelmiyor. Aklı selim insanların da bunu objektif şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. Arka arkaya gelen hak edilmiş şampiyonluklar var."