Okan Buruk'tan transfer açıklaması:

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Mol Fehervar ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçları olmasına rağmen kazanmak istediklerini ifade eden Okan Buruk maç sonunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu bir hazırlık dönemi. Hazırlık döneminde oynayacağımız maçlar her şeyi net göstermiyor. Geldiğimizden beri hep çift antrenmanla hazırlandık. Oyuncularımızın yorgunlukları ve maç eksiklikleri var. Oynadığımız iki takımda beşinci altıncı maçını oynuyor. Onlar fiziksel olarak çok hazırlar. Bütün çalışmamızı kampın sonuna kadar çift antrenmanla değerlendireceğiz. Fiziksel olarak yorgunluğun etkileri var. Bugünkü maçtaki ana sıkıntımız top kayıpları oldu. İkinci bölümde biraz daha rakibin üstüne gitmeye çalıştık. Orada geçişlerde sıkıntılar yaşadık. Yüzde yüz hazır değiliz. Milli takımdan oyuncularımız geleli 7-8 gün oldu. Bunları ölçü olarak almıyoruz ama sonuçta Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Mutsuzum. Bu mutsuzluğumuzu oyuncularımıza aktaracağız. Bundan sonraki maçlar bizim için daha farklı olacak. O maçlara fiziksel olarak daha farklı çıkacağız.”

"OLIVEIRA ÖNEMLİ DESTEK VERECEK"

“Sergio Oliveira geldi. Orta sahamıza önemli destek vereceğini düşünüyorum. Eksik bölgelerimizden biriydi. Yine o bölgeye oyuncular almaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede oyuncularımızı kampa katabiliriz. Yönetimimiz iyi niyetli bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray’ın eksiklerini tamamlamaya çalışıyorlar. Biz de oyuncularımızı en hazır hale getirmeye çalışacağız. Mağlubiyetlere üzülüyoruz ama bunlar ölçü değil. Daha çok çalışacağız. Galatasaray’ı hak ettiği yere getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizde her şey karışmaya, karıştırılmaya hazır. O yüzden bir çok spekülasyon yapılabiliyor. Biz her şeyi görüyoruz. Yaklaşık 35 oyuncu ile beraberim. Akademiden birçok oyuncumuzu kattık. Onlara da süre veriyoruz. Antrenman anlamında zorlandığımız bölümler oluyor. En kısa zamanda asıl kadromuzu belirleyip daha kaliteli bir şekilde çalışmaya başlayacağız.”

“BİRÇOK BÖLGEDE TRANSFER İHTİYACIMIZ VAR”

“Çok net birçok bölgede ihtiyacımız var. Birçok bölgeye transfer yapacağız. Marcao ayrıldı. Oraya transfer yapacağız. Ön tarafa ve orta sahaya transfer yapacağız. Birçok transfer yapmamız gerekiyor. Elimizdeki eksiklerimizi çok net görüyoruz. Herkes görüyor. Bu anlamda çaba sarf ediyoruz. Kulübümüz, yöneticilerimiz, başkanımız, ben, teknik ekibimiz, sportif direktörümüz herkes aynı amaç uğrunda çaba sarf ediyor.

“Sergio geldi ve hemen antrenmanlara başladı. Direkt bir takımla çalışmadı ve antrenman eksiği var. Bundan sonra gelecek oyuncular inşallah takımlarında çalışarak gelirse daha kolay takım içine sokarız. İnşallah önümüze gelen oyuncular hazır oyuncular olur. Takımda antrenman yapan oyuncuları tercih etmeye çalışacağız. Takıma da adaptasyonu daha kolay olacak.”

“Transfer işi kolay değil. Adam almak için almak istemiyoruz. Şu anda en iyi oyuncuları buraya getirmek istiyoruz. O da zaman alıyor. herkes iyi niyetli çalışıyor. En kısa zamanda takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları getireceğimize inanıyorum.”

“Ne kadar kazanmak istesek de bu bir hazırlık maçı. Akademiden oyuncularımızın durumunu görebilmemiz önemli. Çok değişiklik yapmamız oyun içinde dizilişleri kaybetmemize neden olabiliyor. Buralardan daha çok ders alacağız. Daha iki hazırlık maçımız var. Döndükten sonra Kasımpaşa ile hazırlık maçımız olacak. Sonrasında ikinci kamp olacak. Oralar bizim için yüzde yüz maç havasında geçecek. “