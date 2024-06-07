Okan Buruk'tan transfer açıklaması
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Törende konuşan Okan Buruk, transfere ilişkin açıklamalar da yaptı
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- İLKAY GÜNDOĞAN
"İlkay çok üst düzey bir oyuncu. Her teknik adam onu kadrosunda görmek ister ama benim bildiğim İlkay'ın Barcelona'da devam edeceği. Kariyerine 1 sene daha orada devam edeceği yönünde bilgim var. İlkay hem iyi bir Galatasaraylı hem de karakter, insanlık olarak üst düzey bir oyuncu. Tabi ki herkes kadrosunda görmek ister ama Barcelona'da bir sene daha devam edecek."
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- BATSHUAYI
"3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı."
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- SACHA BOEY
"Sacha Boey yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok."
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TRANSFER SÖZLERİ
"Elimizde çok iyi oyuncular var. Kadro yapımız bir sene önceye gör daha oturmuş durumda. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye, hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım."
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"Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz de olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok önemli oyuncu, çok önemli transferler yapacağız. Sağ bek çok acil alınacak. Orta sahaya alacağız. Hücum hattına destek olacak bilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."
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"Elimizde çok iyi yerli oyuncular var. Emin Bayram ve Yunus Akgün gibi kadromuzda düşündüğümüz oyuncular var. Elimizde çok iyi oyuncular da var. Çok ciddi paralara satabileceğimiz oyuncularımız var. Kadroda tutmak istediğimiz isimleri tutacağız. Giden oyuncumuz olursa, Türk oyuncu havuzundan yine katkılar yaparız."
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İMZA TÖRENİ VE MOURİNHO SÖZLERİ
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Burak ile sözleşme yeniledi.
RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Dursun Özbek ile Okan Buruk katıldı.
Teknik direktör Okan Buruk ise Galatasaray'ın her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda bunu en çok başaran takım olduğunu belirterek, "Hedef 25. şampiyonluk, hedef 5. yıldız. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon olacak." dedi.
Sarı-kırmızılı camianın kupalarla mutlu olduğunu dile getiren Buruk, "Kupalara her zaman aday olan, taraftarıyla birlikte çok güçlü bir takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Beni buraya layık gördüğü için sayın başkanıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. İlk günkü motivasyonumuz neyse, şimdi de aynı motivasyondayız. İnşallah daha nice kupalara, başarılara ulaşacağız. Hedefimiz tekrar şampiyonluk, Avrupa'da başarı." diye konuştu.
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İki şampiyonluk yaşadıklarını ve verdikleri sözleri tuttuklarını aktaran Buruk, "İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde payının olup olmamasıyla ilgili soruya, "Görüşmelerde ben yoktum." diyerek esprili bir yanıt veren Buruk, "Her takım için teknik direktör çok önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. 4 takım da yarışın içinde olacak ve geçen yıldan daha çekişmeli bir sezon olacak. Rekorları rakiplerimiz olduğu için kırıyoruz. Bu rekabetin içinde yine büyük başarılara ulaşmak istiyoruz. Biz sadece kendi takımımıza odaklanacağız. Bunu yaptığımızda ligin en iddialı takımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.