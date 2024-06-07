İMZA TÖRENİ VE MOURİNHO SÖZLERİ

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Burak ile sözleşme yeniledi.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Dursun Özbek ile Okan Buruk katıldı.

Teknik direktör Okan Buruk ise Galatasaray'ın her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda bunu en çok başaran takım olduğunu belirterek, "Hedef 25. şampiyonluk, hedef 5. yıldız. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon olacak." dedi.

Sarı-kırmızılı camianın kupalarla mutlu olduğunu dile getiren Buruk, "Kupalara her zaman aday olan, taraftarıyla birlikte çok güçlü bir takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Beni buraya layık gördüğü için sayın başkanıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. İlk günkü motivasyonumuz neyse, şimdi de aynı motivasyondayız. İnşallah daha nice kupalara, başarılara ulaşacağız. Hedefimiz tekrar şampiyonluk, Avrupa'da başarı." diye konuştu.