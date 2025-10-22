Habertürk
        Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Bodo/Glimt maçından önce açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 19:17 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:17
        Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması!
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Tabii ki bir önceki maçta Liverpool maçında aldığımız 3 puan, burada hayal kuruyoruz. Bütün takımların ilk amacı ilk 8'de, 16'da, 24'te olmak. Bizim de amacımız bu. Kritik bir maça çıkıyoruz. Kazanmak bize büyük bir avantaj getirecek. Liverpool maçındaki 3 puanı anlamlı kılmamız için kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz iyi bir takım. Kendi liginde de başarılı. Çok anlatmaya gerek yok, önemsememiz gereken bir takım. Çok ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        İLKAY GÜNDOĞAN'IN SAKATLIĞI

        İlkay Gündoğan'ın sakatlığı hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Son maça göre 5 değişikliğimiz var. İlkay'ın dün bir sakatlığı oldu. O bizi üzdü. Arka adalesinde bir zorlanma oldu. O yüzden yok. Durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Singo'nun sakatlığı var. Onun dışında tüm oyuncularımız hazır. Kendi sahamızda, taraftarımızla gücümüzü birleştirip kazanmamamız için bir neden yok. O yüzden kazanmaya odaklıyız." sözlerini sarf etti.

