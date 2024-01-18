Okan Buruk'tan Icardi açıklaması

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"Maç öncesi aslında düşündüğümüz, hem başlangıç 11'imiz hem devamındaki değişikliklerimiz istediğimiz gibi gitti. Bu olumlu. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde denedik. Zaha'yı forvette, uzun bir süre kullandık. Barış sağ bekte oynadı. Birçok oyuncuyu kullanmaya çalıştık. Genç oyuncular girdi, keşke hepsini oynatabilseydik. Onlar da bizi çok sevindiriyor. Bir anlamda yarış var. Oyuncularımızı hazır tutmak istedik. Oyun içi değişiklikleri doğru zamanlamayla yaptık. Lig maçı için de kısa bir süre var. İstediğimiz gibi bitti. Sakatlık yok, çok şükür. Kazandık. Çok pozisyona girdik ama attığımız gol ile girdiğimiz pozisyon arasında fark var. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Çok önemli ve değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar kazanmak."

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"BİR SÜRÜ DEDİKODU, HİKAYE" "Biz her şeyi planlıyoruz ama çok fazla dedikodu, yalan haberler var. Bir şekilde içerinin karıştırılmaya çalışılıyor. Net söylüyorum. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar diyorum. Davinson'un sakatlığı, programı da belliydi. Bir sürü hikaye dolaştı. Aynı şekilde Icardi ve diğer oyuncularla ilgiliydi. Planladığımız Davinson'un kupa maçında süre alması ve sonra dönmesiydi. Bugün başladık. Bundan sonraki maçlarda kullanabiliriz."

ICARDI AÇIKLAMASI "Icardi'nin gözündeki kırık ve ayağındaki sakatlıkla birlikte program çizdik, dinlenme süresi verdik. Antrenmanları başladı. Bu sabah antrenmanını yaptı. Bundan sonraki süreçte hazırlayacağız, hem fiziksel hem ayağındaki yüzündeki sakatlıkla ilgili doktor görüşlerini söyleyecek. İnanıyorum ki en kısa zamanda tekrar bizimle olacak. Olumlu ve pozitif döndü."

"İçeride takımın güçlü olduğunu göstereceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Galatasaray hedef yürüyüşüne şu anda başladı. Zorlu bir sene. Çok fazla maç oynuyoruz. Tekrar şampiyonluğa aç bir Galatasaray var. Sahada gerekeni yapacağız. Taraftarımız yanımızda. Camia olarak bir araya gelmemiz ve Galatasaray'ın gücüne, başarısına odaklanmalıyız. Kazandıkça enerji yükselecek."

"YÜKSELEN ÇİZGİ DEVAM EDECEK" "Hafta sonu Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor'un da rotasyona gittiğini gördük bugün. Hafta sonu derbiyi kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam edecek. Sonraki haftalarda Galatasaray'ın yükselen çizgisi devam edecek. Sadece Sergio Oliviera ve Afrika Kupası'na gidenler var. İstediğimiz oyuna yavaş yavaş geleceğiz."