Okan Buruk, Onur Bulut, Samet Akaydın, Uğur Çiftçi, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar ve Deniz Undav ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:
"Tüm maçları takip ettiriyoruz. Onur ile ilgili haber çıkıyor ama bizim şu anda iki iyi sağ bekimiz var. Uğur ile de bir girişimimiz olmadı. Kerem'e, Yunus'a ve elimizdeki Türk oyunculara çok güveniyoruz. Kerem ve Yunus geçen sezon iyi oynadı, Galatasaray formasını hak ettiler. Son maçta Kerem'in performansının artma nedeni yanındaki oyuncuların da iyi oynaması. Türk oyuncularıma çok güveniyorum. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca milli takımda da bazı mevkilerde oyuncu bulamıyorsunuz. Mesela sol bekte son olarak Ferdi geldi. O da 10 numaradan sol beke evrildi.