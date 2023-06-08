''TORREIRA, MÜTHİŞ BİR İŞ ÇIKARDI''

''Biz onun esprisini de yapıyorduk, transferi kendi boyumuza görüyoruz diye. Lucas, Mertens'in olması... Lucas Torreira çok kaliteli bir oyuncu. Topla da kaliteli bir oyuncu. Lucas iyi top kullanan bir oyuncu. Sergio ile genel olarak oynadığında, öne gitme isteği hep var. Biz geri kazanılan topları toplaması için onu tuttuk. Son Fenerbahçe maçında Berkan olduğu için 3-4 kere ceza sahasına girdi, golü aradı. Geçen sene 5 gol atmıştı. Daha çok gidebilse oralara, gol, asist sayısına ulaşabilecek bir oyuncu. Müthiş bir iş çıkardı. Çok sempatik, takım içerisinde sevilen bir oyuncu. Taraftarla da bağ kurdu. Yaşı da çok genç. Arsenal'in oyuncusu olduğu için çok zor olacağını düşünüyordum. Kendisi kabul etti, kulübüyle görüştük. Video call yaptık, takımdan ayrı çalışıyordu. Gel hemen sıkılma dedim. Sağ olsun Erden Bey gitti transfer işini çözdü. Psikolojik olarak takıma güç kattı. Icardi'nin en yakını oldu. İçerideki faydası da çok fazlaydı.''