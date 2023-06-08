''REZERV TAKIMDA İZLEDİM, HEMEN ÇAĞIRDIM''
''Sacha Boey, bütün sezonu neredeyse aynı oynadı. Belki bir iki maç, diğerlerini yüzde 90 üzeri oynadı. Kadroda olan bir oyuncuydu. Bir sene önce sorunlara yaşamış. Oynamadığında sıkıntıları olmuş. Benden önce Torrent bir program yapmış, 4 Temmuz olarak. Ben 27 Haziran'a çektim onu. Eski programa göre, kendisine program yapmış. 4 Temmuz'da geleceğim dedi. Onun kampa gelmeme sebebi oydu. İlk kampa gelmedi, o ara menajerleri de arıyor, ayrılmayı düşünüyoruz gibi. Kampa gittik, geldik, sezon başlayacak. Rezerv takımla antrenmanlara çıktı. Kampta Dubois sakatlandı, Antalya maçına 3-4 gün var, Omar sakatlandı. İki sağ bekimiz sakatlandı. Rezerv takımdaki maçlarını da izledim Sacha Boey'un, hemen çağırdık. Özür diledi bizden. Bizle antrenmanla başladı. Fizik olarak iyi gördüm. Sacha'yı koyduk, orada formayı aldı, bir daha da bırakmadı.''