Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: "Türkiye'nin 1 numarasıyız"

Tribünlere en fazla taraftar çeken takım olduklarını anlatan Buruk, "Oradaki destek, enerji, birliktelik aslında birçok takıma örnek oluyor. Bundan alıntı yapan takımlar oluyor. Bu anlamda Türk futbolunum lokomotifi Galatasaray. Gerçekten Türk futbolunun marka değerini de Türkiye liginin marka değerini de yaptığı transferlerle, getirdiği oyuncularla çok yukarıya çekti. Bu da herkes için aslında vizyon oldu. Galatasaray'ın bu anlamda Türk futboluna verdiği destek, beni çok mutlu ediyor. Çünkü herkesin Galatasaray'a ilgisini sokakta inanılmaz bir şekilde görüyoruz. Bu tamamen başarıyla alakalı bir şey. Getirdiğiniz oyuncular, oynadığınız oyun, yaptığınız şovla. Sonuçta bu iş bir şov ve bu şovun içerisinde önemli figürler olması bizim için, Galatasaray taraftarı için, Türk futbolu için önemli bir değer katıyor." değerlendirmesinde bulundu.