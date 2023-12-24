Okan Buruk'tan Flaş açıklama: Fenerbahçe bizi provoke etti

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklama yaptı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz var, hepimiz üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum. Elimizden de bir şey gelmiyor. Dualarımız onlarla, aileleriyle. İnşallah bir an önce terör biter, barış gelir. Askerlerimizin katledilmediği bir ortam istiyoruz. İnşallah bu son bulur." dedi.

"BİZ KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin çok sert bir baskı yapmasa bile kazandığı toplarla ve bitiriciliğiyle önemli bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Top bizdeyken neler yapacağımızı planladık. İki takımı da mutlu edecek sonuç ise kazanmak.

"PLANIMIZI YAPTIK"

Çok sert bir baskı yapmasa da, kaptığı toplarla gole giden bir takım. Kazandıkları toplarla gole gitmeyi iyi yapıyorlar. Biz de rakibe göre hazırlığımızı yaptık, planımızı yaptık. İki takım da kazanmak istiyor. Zor bir deplasman. Top bizim ayağımızda yapacaklarımız maçı belirleyecek.

"STADA GİRMEDEN PROVOKASYON VARDI"

"Zor bir maç olacak. Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmek gerekiyor. Daha stada girerken burada provokasyon vardı. Maç içerisinde oyuncuların davranışları çok önem kazanacak. Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun."

"DAVINSON SANCHEZ'İN AĞRISI VARDI"

"Davinson Sanchez'in ağrısı oldu, oynatmak istemedik. İyi oyuncularımız var. Fenerbahçe ve bizim için bazen oyuncu seçmek kolay olmuyor. Oyununun devamında da kulübeden gelecek önemli oyuncularımız var. Wilfried Zaha'nın son maç hafif sakatlığı vardı. Oyunun durumuna göre kulübeden hamleler yapacağız."