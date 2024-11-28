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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan fikstür eleştirisi! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan fikstür eleştirisi!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. "Fikstürde adalet yok" diyen deneyimli çalıştırıcı, Avrupa'da final hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 23:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:33
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        Okan Buruk'tan fikstür eleştirisi!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Kötü başladık, çok kötü başladık. Erken gol yedik. Moral olarak aşağı çekti bizi. Planladığımız oyunu ikinci yarı oynadık. Hem daha önde oynadık hem Davinson'u merkeze girmesi hem Metehan'ın sağa girmesiyle daha iyi oynadık. Daha üretken olduğumuz yer ikinci yarıydı. Erken golün verdiği moral bozukluğuyla ilk yarıyı istediğimiz gibi oynayamadık.

        "DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"

        Devre arasında oyuncularıma 'Rahat olun' dedim. Top ayağımızdayken rahat değildik. Kazanmak istiyorduk. Son dakika golü ofsayt dediler, öncesinde penaltı gibi gözüktü. Genel olarak baktığımızda kazanmak istiyorduk. İlk yarıda rakip 2-0'ı yakalayabilirdi ama ikinci yarıda kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar vardı. Daha iyisini yapabilirdik aslında, kalite ve oyun gücü olarak.

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        "OYUNCULARIM OYUNDA YORULDU"

        Sonuçta deplasman maçı, kazanmak istiyorduk ama 1 puan aldık. İlk 8'e girmek için bir sonraki deplasman daha önemli. Oyuncularımız oyun içerisinde yoruldu ama ikinci yarıdaki performans beni mutlu etti.

        "İŞLEMEYEN BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRDİM"

        Nelsson ile Metehan değişikliği sakatlık sebebiyle değildi. Bunu Nelsson'a da anlattık. Davinson'u merkezde kullanmak için... Parrott, çok hareketliydi merkezde, Nelsson'a uymadı. Metehan da olumlu işler yaptı. Nelsson, 3-4 metre rakibin arkasında kaldı. Takip etmediği yerler oldu. Davinson daha takip eden, risk alan bir oyuncu. Değişikliğin sebebi buydu. Nelsson takım için mücadele etti. O da değerli bir oyuncu. Şampiyonluklarda çok fazla rolü var. İşlemeyen bir şeyi değiştirdim.

        "AVRUPA'DA FİNAL HEDEFİMİZ VAR"

        Çok iyi şeyler gösterdik. Devam ettirmemiz gerekiyor. Maçın başı bu değildi ama son haftalarda önemli eksikler var. 3'lü oynamaya mecbur kalabiliyoruz. Hem Kaan hem Jakobs'un sakatlığı, Icardi'nin sakatlığı. Yusuf kadroda yoktu, sakattı. Oyuncu sayısı anlamında eksildiğimiz bir dönemdeyiz. Tam takım olduğumuzda, özellikle devre arası takviyelerle birlikte... Elimizde iyi oyuncular var. 1-2 takviye yaparsak final yolunda hedefimiz var.

        "FİKSTÜRDE ADALET YOK"

        Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Başvuru yaptık pazartesi oynayalım, olmadı salı oynayalım diye. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonra oynatıyorsun hafta içi maç yokken? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsun? Zaten yoğun bir fikstürden geçiyoruz.

        Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF'nin belirlemesi çok şaşırtıcı. Kasımpaşa maçında da söylemiştim, kötü bir organizasyon var. Türk takımlarına gerçekten destek veriyorsanız adil olmalısınız. Bu adaleti de bekliyorum.

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