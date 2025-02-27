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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen 1 maçlık cezaya tepki gösterdi. Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Buruk, "Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:41
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        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 1 maçlık cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

        Buruk, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Park'ta 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Fenerbahçe derbisinden sonraki açıklamalarından dolayı kendisine 1 maç ceza verildiğini hatırlatan Buruk, "Bir maç sonrası röportajından dolayı PFDK'ye sevk edildim. Bir maç da ceza verdiler. Bu sezon hiçbir teknik direktör bununla ilgili ceza almadı. Türk futbolunun marka değerine zarar verdiğim için bir maçlık ceza verdiler. Tahkime gideceğiz. Bu röportajda cezaya neden olacak hiçbir şey yoktu ama bir maçlık ceza geldi. Oradaki insanların kararına güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağım." diye konuştu.

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        KONYASPOR MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

        Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inin tamamını değiştirerek Konyaspor karşısına çıktıklarını aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı:

        "Bir maç önceye göre 11 değişik oyuncuyla başladık. Hedefimiz değerli oyuncularımızın hem performanslarını artırmak hem de turu geçmek için onların kalitelerini görmekti. Maçın başından sonuna kadar top bizdeydi. Rakip kalede oynadık. Konyaspor bekledi, savunma yaptı, gol yememeye çalıştı. Biz de üretmeye çalıştık. Belli yerlerde ürettik, belli yerlerde son pasları iyi yapamadık. Üçüncü bölgeye gidişimiz, ceza sahası etrafındaki aksiyonlarımız ve şutlarımız vardı ama isabet ve kaliteyi gösteremedik. Bugün orijinal bir santrfor ile başlamadık. Morata'nın sakatlığı vardı. Üç gün sonra yapacağımız Kasımpaşa maçı öncesi Osimhen'i son yarım saat düşündük. Maçın genelinde topa sahip olduk ancak golü bulamadık. Bu maçtan kendi adımıza bir şeyler çıkartacağız. Rekabetin ne kadar olduğuna, kimin buna hazır olup olmadığına bakacağız, takımımızı geliştireceğiz. İyi yanı kupada devam etmemiz."

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        Maça ilk 11'de başlayan futbolcuların performansını değerlendiren Buruk, "Bu kolay değil. Uzun süre maç oynamayan, şans bulamayan futbolcular vardı. İlk 11'de orijinal santrforun olmamasından kaynaklı da sıkıntılar yaşanabiliyor. Tüm oyuncular bizim için önemli ve değerli. İhtiyaç olduğundan hepsini kullanacağız. Buradaki oyunculardan biri devamlı süre alanların arasına girdiğinde daha farklı performans sergileyecektir. Az süre almış, birbiriyle ilk kez oynayan 11 futbolcunun performans göstermesi zor oluyor. Ancak bu riski göze aldık. Özellikle 3 gün sonra önemli bir maç var. O maça hazır olmak için bu oyuncularımıza şans verdik." şeklinde görüş belirtti.

        "TAKIMIN PERFORMANSININ YUKARI GİTTİĞİNİ GÖRÜYORUM"

        Okan Buruk, Süper Lig'deki son 2 maçta takımın performansının yükseldiğini söyledi.

        Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, son 5 resmi müsabakada 1 galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

        "Avrupa'daki iki maçımız istediğimiz gibi geçmedi. Çaykur Rizespor maçında önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe maçında kazanmak çok önemliydi. Çok sert, kapalı ve iki takımın da zincirlerini kırmadığı ve çok büyük riskler almadığı bir maçtı, berabere bitti. Ligdeki avantajımız devam etti. Bugün çok farklı bir 11 ile oynadık. Rizespor maçının ikinci yarısı ve Fenerbahçe derbisinde takımın performansının yukarı gittiğini görüyorum. Kasımpaşa maçı bizim için önemli bir ölçü olacak. Süper Lig'de 20 galibiyet, 4 beraberlik yaşadık. Çok önemli bir performans sergiledik. Avrupa performansından ben de memnun değilim. Kendimi eleştireceğim yerlerden biri de bu. Avrupa'da özellikle son bölüm üzüleceğimiz ve kendimizi sorgulayacağımız bir performans oldu."

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        "KUPADA RAKİP KİM OLURSA OLSUN BAKMAYACAĞIZ"

        Okan Buruk, çeyrek finalde rakibin kendileri için fark etmeyeceğini söyledi.

        Bir sonraki turda Beşiktaş, Fenerbahçe veya Trabzonspor ile eşleşecek sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Kupada rakip kim olursa olsun bakmayacağız. Devam etmek, finale gitmek ve kupayı kazanmak istiyorsak kim çıkarsa çıksın oynayacağız. Bir rakip tercihimiz yok." diye konuştu.

        CAMİAYA BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

        Okan Buruk, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda takım ile taraftarın birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini dile getirdi.

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        Buruk, "Eleştirilerle nasıl başa çıkıyorsunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

        "Şampiyon olunca övgü varsa kaybettiğinizde, sonuçlar kötü geldiğinde veya oyun olarak iyi işler yapmadığınızda eleştiriler de olacak. Bu eleştirileri kaldıramayacak bir yapıda olsam Galatasaray'da teknik direktörlük yapmam. Bu eleştirileri kabul etmem ve kendi işime bakmam gerek. Bu zamana kadar sahaya odaklandım. Bazen arayıp bana destek vermek isteyenlere destek veriyorum. Ben bu konuda pozitifim. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Kötü işler yaptığımızda bizi gerçekten eleştiren ve değerlendiren insanlar var. Sosyal medyadaki birçok hesabın kim olduğunu bilmiyoruz. Onlar organize bir şekilde mi kullanıyor, kullananlar hangi takımın taraftarı bilmiyoruz. Doğru eleştirilere saygı duyuyorum. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Takım ve taraftar için en çok birlik olmamız gereken zamandayız. Bu birlikteliği göstermemiz gerekiyor. Bundan önceki 2 sezonda birlikte çok önemli işler yaptık."

        Şubat ayı içinde 8 resmi maç yaptıklarını hatırlatan Buruk, "Oyuncuların performansını, maç yoğunluğunu tutmak benim birinci işim. Eleştirilere takılırsam performansım düşer. Saygı duyuyorum ama benim için çok önemli değil. Bazı şeyler benim ve futbolcularım için büyük bir motivasyon oluyor. Bunlara da ihtiyacımız var. Performansımızı yükselteceğiz. Önemli bir transfer dönemi geçirdik, yeni oyuncular geldi. Yine bir geçiş içindeyiz. Bu geçişi çok doğru bir şekilde atlatarak hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak hedefimiz. Bu yolda devam edeceğiz. Galatasaray taraftarının bize ne kadar destek verdiğini herkes biliyor. Bu desteğin karşılığını vermek zorundayız. Burada bir numarada ben varım. Takımı hazırlayan benim. Performansımızı daha yukarı çekmemiz gerekiyor. Bazı oyuncuların form durumunda düşüş var ama toparlayacaklar." diye konuştu.

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