Okan Buruk'tan Batshuayi ve Nelsson açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Ogün Altıparmak çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, Fenerbahçeli eski futbolcu vefat etti. Fenerbahçeli yönetici Mehmet Dereli'nin vefat haberini aldık. Fenerbahçe'ye baş sağlığı diliyorum. Dün Metin Oktay'ın doğum günüydü. Sevgi ve rahmetle anıyoruz. Galatasaray'a kazandırdıkları çok önemliydi. Birçok insan ve Türk futbolu için örnekti. Bu tür örnekleri alırsak Türk futbolunun gelişimi için önemli olacak.

"MORATA WINNER, G.SARAY DA WINNER"

Transfer dönemi başladı. Maçlara hazırlanıyor, görüşmeler yapıyoruz. Yoğun şekilde işimiz bitmiyor. Oyuncu seyrediyoruz, karar veriyoruz, teklif yapıyoruz. Alvaro Morata önemli bir karakter. Kişilik ve karakter olarak takımımıza çok şey katacak. O da 'winner', kazanan, Galatasaray ile eşleşen yanı 'winner' olması. Galatasaray nasıl 'winner'sa, Morata da öyle, en son Avrupa şampiyonu oldu. Ona güveniyoruz. Oyun anlayışıma çok uyuyor. Hem bağlantı oyununu doğru oynaması hem hücum baskılarını doğru yapıyor. Gole yakın. Saha içinde çok şey verecek. Buraya çok motive geldi. Bu çok değerli. Bir oyuncunun bu şekilde Galatasaray'a böyle gelmesi çok değerli. Oyun içinde onu kullanacağız.