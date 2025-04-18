Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuk ettikleri Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, yönetim kurulu istediği sürece takımda kalacağını açıkladı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI"
"Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlar, savunma özelinde duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita'yı geçiş için kullanmayı düşünüyorlardı. Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık. Bu futbol, rakibimizi çok gelmedi ama futbolda bu korkuyu hep yaşıyorsunuz. Gol yemek bu maçta zor gözükse de bu stresi yaşadık. Topu çok hızlı geri kazandık, topa sahip olma yüzdemiz, pozisyonlar, domine ettik maçı. Bugün için önemliydi. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz. Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz."
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"RAKİBİMİZE BAKMADAN..."
"Rakibimizin maçlarına bakmadan, maç maç gidiyoruz ama üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik. Hafta içinde bir kupa maçımız var. Ondan sonra Eyüpspor maçı var. İnşallah buna devam edeceğiz. Kupada finale kalmak istiyoruz. Aynı konsantrasyonu göstermek istiyoruz. Oyunu ve skoru alıyoruz bu da bizim için önemli bir şey. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık."
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"AZ POZİSYON VERDİK"
"Oyunu ne kadar önde oynarsak, bizim için o kadar avantaj. Rakibimizin planlarından birisi, önde hızlı bir oyuncu bırakıp bu geçişi yapmaktı. Bu yüzden pozisyon vermedik. Topa doğru bir şekilde sahip olduk. Bugün bence çok doğru bir şekilde topa sahip olduk. Bu da az pozisyon vermemizi sağladı."
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TORREIRA'NIN KAFA GOLÜ
"Oraya gönderiyoruz Torreira'yı. Çalışıyoruz duran topları. Sara da doğru bir şekilde attı, Torreira'nın boyu çok uzun değil ama zamanlaması iyiydi. Maçın kilidini açan oyuncuydu. Torreira ve Davinson... Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı."
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BASIN TOPLANTISI
Bodrum FK'nin iyi savunma yapan bir takım olduğuna değinen Buruk, "Teknik direktör değişikliği sonrasında yaptıkları lig maçlarında Fenerbahçe müsabakası hariç gol yememişlerdi. Orada çok farklı bir kadroyla çıkmışlardı. Diğer maçlarda gol yemediler. Savunma özellikli oynadılar. Sabırlı, sakin, öne doğru ve hareketli oynadık. Bu da bize çok pozisyon getirdi. Maçı rahatlatması için ikinci golü atmamız gerekiyordu. Bunu çok geç bulduk. Güçlü bir oyunumuz vardı. Hem topa sahip olduk hem doğru bir şekilde sahaya yayıldık hem de topu erken bir şekilde geri kazandık. Savunma hattımız çok öndeydi. Rakibimize çok şans vermeden net bir galibiyet aldık. Son 2 maçı gol yemeden bitirdik. Kendi sahamızda üst üste 5 maç gol yemedik. Hem pozisyona girip hem gol yemediğimiz için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.
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Ligin bitimine 6 maçlarının kaldığını hatırlatan Buruk, "Az maçımız kaldı. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla şampiyonluk ateşini yaktık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta bizim için daha zor olacak. Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı oynayacağız. Pazar günü de ikas Eyüpspor maçımız var. Buna hazırlanacağız. Önemli bir yol aldık. Hem oyun hem de psikolojik olarak güçlüyüz. Hem kupada finale yükselerek hem de ligde kazanarak yolumuza devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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"FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR GALİBİYETLERİNİN PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"
Tecrübeli teknik adam, üst üste aldıkları Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor galibiyetlerinin kendilerini psikolojik olarak yukarı çektiğini dile getirdi.
Son haftalarda iyi savunma yaptıklarının hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:
"Oyuncu tercihleri önemli oluyor. Haftada tek maç periyoduna girdik. Daha çok dinleniyoruz, tek maça odaklanıyoruz ve daha çok çalışma imkanımız var. Bu da gelişimimizi yukarı çekti. Özellikle Fenerbahçe ve Samsunspor deplasmanından alınan galibiyetin üzerimizde oluşturduğu psikolojik üstünlük var. Bunu da sahaya olumlu bir şekilde yansıtıyoruz. Sadece oynayan değil oynamayanların da enerjisini görüyoruz. Bu birliktelik bize iyi oyun getiriyor. Takım savunmasını önde kuruyoruz. Burada Lemina ve Torreira gibi geri kazanma özelliği olan oyuncularla oynamanın faydası var. Bu da arkalarındaki oyuncuların performansını yükseltiyor."
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"İLK SENE HAFTADA BİR MAÇ YAPTIĞIMIZ İÇİN DAHA KOLAYDI"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 2 sezonun, şampiyon oldukları ilk sezona göre daha zorlu olduğunu söyledi.
Üst üste üçüncü şampiyonluğa ilerlediklerinin hatırlatılarak hangisinin daha zorlu olduğunun sorulması üzerine Buruk, "Hepsi zorluydu. Üçünü de birbirinden ayırt etmiyorum. Avrupa'da oynamayı çok seviyorum, orada başarılı olmayı çok istiyorum ama ilk sene Avrupa'da yoktuk. İki sene de Avrupa ile birlikte götürdük. Geçen sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligde oynamak daha zordu. İlk sene haftada bir maç yaptığımız için daha kolaydı. Elendiğimiz maçlar sonrası psikolojik olarak aşağı düştük. Buradan çıkmak önemli. Avrupa için üzgünüm. Maçları izleyince neden biz de orada değiliz diye üzülüyoruz." şeklinde görüş belirtti.
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"BAŞKANIMIZ, YÖNETİM KURULUMUZ BİZİMLE NE KADAR ÇALIŞMAK İSTERSEN O KADAR BURADAYIZ"
Buruk, yönetim kurulu istediği sürece takımda kalacağını açıkladı.
Yeni sezonda devam edip etmeyeceği sorulan Buruk, "Sözleşmem devam ediyor. Benim gibi Galatasaraylı biri, Galatasaray istediği sürece burada kalır. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak büyük bir gurur. İki sezon şampiyonluk yaşadık. Bu sezon da şampiyonluk yolundayız. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimle ne kadar çalışmak isterse o kadar buradayız." diyerek sözlerini tamamladı.
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