Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!

BASIN TOPLANTISI

Bodrum FK'nin iyi savunma yapan bir takım olduğuna değinen Buruk, "Teknik direktör değişikliği sonrasında yaptıkları lig maçlarında Fenerbahçe müsabakası hariç gol yememişlerdi. Orada çok farklı bir kadroyla çıkmışlardı. Diğer maçlarda gol yemediler. Savunma özellikli oynadılar. Sabırlı, sakin, öne doğru ve hareketli oynadık. Bu da bize çok pozisyon getirdi. Maçı rahatlatması için ikinci golü atmamız gerekiyordu. Bunu çok geç bulduk. Güçlü bir oyunumuz vardı. Hem topa sahip olduk hem doğru bir şekilde sahaya yayıldık hem de topu erken bir şekilde geri kazandık. Savunma hattımız çok öndeydi. Rakibimize çok şans vermeden net bir galibiyet aldık. Son 2 maçı gol yemeden bitirdik. Kendi sahamızda üst üste 5 maç gol yemedik. Hem pozisyona girip hem gol yemediğimiz için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.