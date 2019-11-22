22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Buruk, çok iyi oynamadıklarını ancak doğru oynadıklarını söyleyerek, "Bugün tabii ki maçtan önce belki hepimiz, takımların 11'leri nasıl olacak, sistemler nasıl olacak diye düşünüyordu. Biz 3'lü savunma üzerinden oynayacaklarını düşündük ve ona göre hazırlandık. Oyunun bütün bölümünde büyük işler yapmadık ama doğru oynadık. Rakip 3'üncü bölgesinde daha kaliteli işler yapabilirdik. Golü de daha erken bulabilirdik. Özellikle sol kanattan çıkma şansı çok verdik rakibe. Ceza sahası içerisine doğru yerleştik. İkinci yarı Gulbrandsen'i kullanmayı düşünüyorduk, Mahmut sakatlanınca aldık. Golden sonra akıllı oynadık. Bugün kazanan biz olduk. Çok iyi oynamadık, iyi mücadele ettik ve doğru oynadık. 3 puan almak çok önemliydi, bunun için de mutluyuz" dedi.
"KENARLARDAN HÜCUM ETMEYİ PLANLAMIŞTIK"
İrfan Can Kahveci'nin müsabakaya kanatta başlamasını değerlendiren Buruk, şu ifadeleri kullandı: "3-5-2 oynayan bir takım ve özellikle kenarlardan rakiplere şans veren bir takım. Yüksek toplar, duran toplardan dolayı merkezi kapatmak istedik. İrfan Can'ın bir kanat olmadığını biliyoruz ama bire biri çok iyi oynayan bir oyuncu. Son attığı golü hatırladığımızda, soldan girmişti. Çizgiye inerek iyi işler yapan bir oyuncuydu. İrfan'ı oraya attık, merkezi kapattık. Ona da onu söylemiştik. Mahmut'un sakatlığından sonra döndük ama planımız buydu. Kenarlardan hücum etmeyi planlamıştık."
"SEZONA İYİ BAŞLAYAMADIK, İNŞALLAH İYİ BİTİRİRİZ"
Sezona iyi başlayamadıklarını dile getiren Okan Buruk, "Sezona iyi başlayan bir takım değildik. Bundan önceki senelerle Başakşehir'in farkı ne derseniz, sezona iyi başlayıp sonunu getiremeyen bir takımdı. Şimdi sezona iyi başlayamadık, inşallah sezonu iyi bitiririz. Geç katılan oyuncular vardı, ufak tefek sakatlıklar dışında kadromuzu tamamladık, geniş bir kadromuz var. İki cephede yarışıyoruz, Türkiye Kupası daha başlamadı. Hem Avrupa hem de ligde böyle gidebilmek gurur verici. 3 günde, 4 günde bir maça çıkıyoruz, oyunculara teşekkür ediyorum. Bazen böyle sık oynamak daha iyidir. İyi yolda gidiyoruz. Şimdi Avrupa maçı var. Bizim ve ülkemiz için çok önemli. Roma maçında tüm futbolseverleri ve sporseverleri bekliyorum. Herkese ihtiyacımız var. Tekrar çağrı yapmış olayım. Roma maçında tüm futbolseverleri bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
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