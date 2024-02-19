Okan Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
Futbolculuk döneminde uzun yıllar Fatih Terim ile birlikte çalışan Okan Buruk hocasının ayak izlerini takip ediyor! Galatasaray'daki teknik direktörlüğünün ilk yılında şampiyonluğa uzanan ve tarihi seriye imza atan Okan Buruk bu kez Terim'in rekorunu kırdı
- 1
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 69'a yükseltti. Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin dün Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.
- 2
Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.
- 3
Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki yenilmezlik serisi de 14 maça çıktı. Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
-
- 4
Okan Buruk'un öğrencileri ayrıca, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi.
- 5
Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti. Ligin en az gol yiyen (14) takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.
- 6
FATİH TERİM'İN REKORUNU KIRDI
1.5 sezonda toplamda Süper Lig'de 62 maça çıkan Okan Buruk, 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak müthiş bir puan ortalaması tutturdu.
-
- 7
Bu kadar kısa süre içinde tek takımla 50 galibiyete ulaşan teknik direktör Okan Buruk, bu istatistiğe 70 maçta ulaşan Fatih Terim'i geride bırakarak rekoru kırdı.
- 8
DAHA ÖNCE BUNU BAŞARAN TEKNİK DİREKTÖRLER
Okan Buruk - 62
Fatih Terim - 70
Christoph Daum - 71
İsmail Kartal - 71
Şenol Güneş - 71