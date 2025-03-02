Okan Bay&uuml;lgen ile Muhabbet Kralı , uykusuz kalmaya değecek konu ve konuklarıyla Habert&uuml;rk TV de başladı. Muhabbet Kralı nın ilk b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n konukları; akademisyen Levent Erden, karikat&uuml;rist Erdil Yaşaroğlu, sinirbilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan ve akademisyen - yazar &Ccedil;ağla G&uuml;l Şenkardeş oldu. Muhabbet Kralı nın ikinci b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ise Okan Bay&uuml;lgen, C&uuml;bbeli Ahmet adıyla anılan Ahmet Mahmut &Uuml;nl&uuml; ile Ramazan geleneklerini ve farklı k&uuml;lt&uuml;rlerdeki anlamlarını konuştu. resim#1228901# İstanbul Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, İstanbul da trafik kurallarını ihlal ettiği i&ccedil;in tepki &ccedil;eken &ccedil;akarlı aracın sahibi Ahmet Mahmut &Uuml;nl&uuml; n&uuml;n kızı Y&uuml;sra &Uuml;nl&uuml; Palazoğlu na &ccedil;akar- siren tertibatı kurarak trafiği tehlikeye d&uuml;ş&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;in 139.165 TL para cezası verildiğini duyurmuştu. PARA CEZASI &Ouml;DENDİ Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ahmet Mahmut &Uuml;nl&uuml;, kızının trafik kurallarını ihlal etmesini yanlış bulduğunu s&ouml;yledi ve para cezasının &ouml;dendiğini a&ccedil;ıkladı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ahmet Mahmut &Uuml;nl&uuml;; Kızımın yaptığı yanlış ama &ccedil;akarlı aracın zek&acirc;tı veriliyor. Kızıma s&ouml;ylenenler &ouml;zel hayata saldırı. DEM li bir gazetecinin paylaşımları sonrasında konu g&uuml;ndeme geliyor, kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FET&Ouml; d&uuml;r ifadelerini kullandı. 5 BİNDEN FAZLA TEHDİT GELDİ Ahmet Mahmut &Uuml;nl&uuml;, daha sonra s&ouml;zlerine ş&ouml;yle devam etti: Pazartesi g&uuml;n&uuml; bunu biri &ccedil;ekmiş ve tam da &Ouml;calan ın &ccedil;ağrı yapacağı g&uuml;nde servis etmiş. D&uuml;nyada bile ses getirmiş, bunun FET&Ouml; n&uuml;n parmağı olmadan yaşanması m&uuml;mk&uuml;n değil. Tamam, burada bir su&ccedil; var ve cezası kesilmiş, verilmiş &ccedil;akarın cezası falan. Tam da 28 Şubat, bir baş&ouml;rt&uuml;l&uuml;n&uuml;n cipte g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmesi... Sizi AK Partili zenginler, sizi bilmem neler diye hakaretler saydırdılar. 5 binden fazla tehdit geldi. Torunların otomobile binecek cesareti kalmamış. B&ouml;yle bir lin&ccedil; olmamalı. Biraz m&uuml;tevazı yaşayın gibi tenkitler olabilirdi ben de bunu kabul edebilirdim ama s&ouml;vmek, saymak, tehdit etmek, anlaşılır gibi değil.