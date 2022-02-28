Okaliptus yağı faydaları

Okaliptus asıl varlığını Avusturalya da göstermiştir. Ana vatanı Avusturalya olan okaliptus zaman içerisinde tüm dünyada varlığını göstermiştir. Günümüzde sayısal veri olarak ele alırsak dünya üzerinde yaklaşık olarak 700 küsur okaliptus bitkisi çeşidi bulunur. Okaliptus bitkisi dünyada en uzun boylu bitkiler arasında gösterilir.

Doğru yetiştirilmesi sonucunda yaklaşık olarak 100 metreye kadar boyu uzayan bu bitki çölkurutan veya bir diğer adıyla sıtma ağacı olarak da bilinir. Okaliptus Yağı Nedir, Ne İşe Yarar? Okaliptus Yağının Faydaları ve Zararları Nelerdir? soruları bitkiler üzerinde meraklı olan kişiler için sıklıkla araştırılan konular olmuştur. İşte merak edilen soruların cevapları tüm detayları ile yazımızda sizlerle.

Okaliptus Yağı Nedir?

Okaliptus yağı, okaliptus bitkisinden elde edilen bir uçucu yağdır. Okaliptus ağacının yapraklarından buhar damıtma yöntemi ile elde edilir. Okaliptus yapraklarının kendisine has tatlı kokulu yaprakları bulunur. Bu damıtma yöntemi ile elde edilen okaliptus yağının ferahlatıcı bir kokusu vardır. Renksiz şeffaf bir yapıdadır. Okaliptus yağı rahatlatıcı ve tedavi edici özelliklere sahiptir.

Okaliptus Yağı Ne İşe Yarar?

Günümüzde okaliptus yağı pek çok farklı alanda kullanılır. Bu kullanım alanları ilaç sektörü, endüstriyel alanlar gibi oldukça geniş kapsamlı alanlardır. Okaliptus yağı genel olarak üst solunum rahatsızlıklarında kullanın uçucu yağların başında yer alır. Bronşit, astım ve gribal enfeksiyon sonucu ortaya çıkan nezle gibi rahatsızlıkların tedavisinde büyük ölçüde fayda sağlar. Okaliptus yağı şiddetli baş ağrısından dolayı ortaya çıkan sinüzit veya migren rahatsızlıklarının tedavisinde de yaygın olarak kullanılır. Okaliptus yağı astım için nasıl kullanılır sorularına yanıt olarak uzmanlar, okaliptus yağı damlatılan sıcak su ile bir buhar banyosu yapılması gerektiğini söyler. Bu sayede keskin kokusu ile direkt nefesi açar.

Okaliptus Yağı Neye İyi Gelir?

Okaliptus yağı insan vücudu için büyük önem taşıyan yağlardan biridir. Kas ağrılarını gevşetici özelliği sayesinde vücudu gevşetir ve kas ağrılarını azaltır. Eklem ve kıkırdaklarda oluşan ağrı ve hasarları düzenli kullanım sonucu azaltır. Gribal enfeksiyon sonucu ortaya çıkan öksürük, boğaz ağrısı, buru tıkanıklığı sorunlarına karşı büyük ölçüde fayda sağlar.

Okaliptus Yağının Faydaları

Okaliptus yağının nane ve odunsu bir kokusu vardır. Bu özelliği sayesinde nefes darlığı çeken kişilerin rahat nefes almasına yardımcı olur.

Soğuk algınlığı ile beraber gelen boğaz ağrılarına iyi gelir.

Okaliptus yağı içerisinde antibakteriyel özellik barındırır. Bu sayede vücutta oluşan açık yaraların mikrop kapmamasında ve yaraların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Okaliptus Yağının Zararları

Okaliptus yağı, uzmanlara göre bir doktor kontrolünde kullanılması gerektiği söylenir. Göz ile birebir teması sonucu yanma ve göz kızarıklığına neden olabilir. Kişiye göre alerjik reaksiyon gösterebilir ve sonucunda kusma, ateş gibi yan etkileri ortaya çıkabilir.

Okaliptus Yağı Nasıl Kullanılır?

Okaliptus yağı uzmanlara göre solunum yolu ile kullanılması gerektiğini söyler. Bu kullanım yöntemini açıklamak gerekirse yattığınız yastığı birkaç damla okaliptus yağı damlatılması doğru bir kullanım olacaktır. Kullanımı olarak okaliptus yağı içilir mi sorusuna da uzmanlar olumlu bir yanıt vermiştir. Direkt olarak olmasa da suyunuzun içerisine birkaç damla okaliptus yağı damlatmak kullanım için yeterli olacaktır.