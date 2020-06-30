OKA normalleşme sürecinde sorunların çözümüne destek olacak

Çorum Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiftçi, "Ajansımız bölge illerinde katma değerli üretim, yatırım altyapısının iyileştirilmesi, kaliteli mesleki eğitim, girişimcilik, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin sorunlara çözümler sunmak amacıyla yeni dönem faaliyet planlarını şekillendirecektir." dedi.
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren OKA'nın 2020 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun'daki bir restoranda, Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda fizibilite desteği ve teknik destek programları ile bölgede yatırım imkanlarının geliştirilmesi konuları görüşüldü.
Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görev yerleri değişen valilere yeni görevlerinde başarı diledi.
Son birkaç aydır Türkiye'nin bütün imkanlarını seferber ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile çok başarılı şekilde mücadele ettiğini anlatan Çiftçi, "Bütün kurumlarımızda olduğu gibi kalkınma ajansımız da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarını, araçlarını salgınla mücadeleye katkı verecek şekilde kullanmanın yollarını aramıştır. Salgının sağlık alanında etkilerinin kontrol altına alındığı bu günlerde kalkınma ajansımız bölge illerinde katma değerli üretim, yatırım altyapısının iyileştirilmesi, kaliteli mesleki eğitim, girişimcilik, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin sorunlara çözümler sunmak amacıyla yeni dönem faaliyet planlarını şekillendirecektir." diye konuştu.
Şubat ayında yönetim kurulunda onaylayarak ilan edilen fizibilite desteği ve teknik destek programlarının, yatırım imkanlarının geliştirilmesi, kurumların iş yapma kalitelerinin artırılmasında oldukça önemli araçlar olduğuna işaret eden Mustafa Çiftçi, "Bugün yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmelerimizi karara bağlayacağız. Ayrıca bölgemizdeki kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin gelişiminde önemli katkıları olduğu değerlendirilen teknik destek programının uygulama alanının kar amacı güden işletmeleri de içerecek şekilde genişletilmesi de ele alınacak. Bu yolla yeni dönemde işlerini geliştirmek üzere teknik yardım ihtiyacı bulunan işletmelerimiz desteklenecek." ifadesini kullandı.
Kalkınma ajanslarının bölgelerdeki en önemli işlevlerinden birinin yeni proje fikirlerinin ortaya çıkarılması, olgunlaştırılması ve desteklenmesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, Kovid-19 sürecinde projelerde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için gereken tedbirlerin de karara bağlanacağını kaydetti.
Toplantıda, emekliye ayrılan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen'e teşekkür plaketi verildi.
Toplantıya, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer ilgililer katıldı.
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