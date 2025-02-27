Oje abdest geçirir mi? Kalıcı ve geçici oje abdest tutar mı?

OJE ABDESTİ ENGELLER Mİ?

Oje abdesti engeller mi? Bu konuda Diyanet’in bazı açıklamaları olmuştur. Bunları aşağıdan bulabilirsiniz;

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Gusül veya abdest alırken, yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi hâlde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla, gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır (Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, 1/73). Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarına boya yapışan boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi ve benzeri meslek sahipleri bundan müstesnadır (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/4, 5; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/154). Bu kimseler için cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamk, boya vb. şeyler abdest ve gusle engel olmaz. Fakat isteğe bağlı olarak vücuda sürülen ya da yapıştırılan ve suyun bedenle temasına engel olan boya, oje, ruj gibi maddeler, bu ruhsatın dışındadır. Böyle maddeler suyun bedenle temasına engel olursa abdest ve gusle de engel olurlar. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir. Saça sürülen jöle ise bir tabaka oluşturmadığından abdest ve gusle engel olmaz.

KALICI OJE ABDEST GEÇİRİR Mİ?

Kalıcı oje abdest geçirir mi? Son dönemlerde iyice yaygınlaşan kalıcı oje uygulamasının hava ile temas ettiği ve geçirgenliği olduğu söylense de Diyanet’in yaptığı açıklamalar bu tür kimyasalların abdeste engel olduğunu belirtiştir.

PARLATICI OJE ABDEST GEÇİRİR Mİ?

Peki parlatıcı oje abdest geçirir mi? Parlatıcı ojenin diğerlerine göre daha şeffaf olması ve koruyucu içerikli olmasıyla kişilerin bu ojeyi sürmenin abdeste engel olmadığını düşünmeye başlamaları dikkat çekmiştir. Diğerlerine göre bu ojelerin daha şeffaf olması, kimyasal madde olduğunu değiştirmez. Tam da bu nedenle abdest durumuna engel olabilir.

SU BAZLI OJE ABDEST GEÇİRİR Mİ?

Su bazlı oje abdest geçirir mi? Ojenin su bazlı olması, bazı akıllarda soru işaretine neden olur. Ancak Diyanet;

Gusül veya abdest alırken, yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi hâlde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla, gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır (Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, 1/73) Sözleriyle bu maddelerin abdeste engel olduğunu belirtmiştir. ACI OJE ABDEST GEÇİRİR Mİ? Peki acı oje abdest geçirir mi? “Kına, ruj ve oje gibi maddeler, abdest ve gusülde yıkanması gereken her nokta arasındadır. Yani bu noktaların zaruret olmadıkça tamamen kuru yer kalmayana kadar temizlenmesi önemlidir. Bu noktada ojenin su bazlı, acı ya da başka bir formatta olması önemli değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu ayrıca; İsteğe bağlı olarak vücuda sürülen ya da yapıştırılan ve suyun bedenle temasına engel olan boya, oje, ruj gibi maddeler, bu ruhsatın dışındadır. Böyle maddeler suyun bedenle temasına engel olursa abdest ve gusle de engel olurlar. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir. Saça sürülen jöle ise bir tabaka oluşturmadığından abdest ve gusle engel olmaz. Bilgilendirmelerini yaparak isteğe bağlı sürülen her tür kozmetik malzemesinin gusül öncesinde giderilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.

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