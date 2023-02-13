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OHAL'de sağlık önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afet bölgelerinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, sağlık alanındaki yeni önlemleri içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Giriş: 13.02.2023 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
OHAL'de sağlık önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de
OHAL'de sağlık önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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AA

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Sağlık Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre, mesleğini serbest olarak icra eden eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince, valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilecek.

AA'nın haberine göre; OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.

Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.

OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları, ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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