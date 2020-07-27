Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, anlaşma sağlanamayan Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı.

Orta saha transferi yapmaları gerektiğini belirten Hollandalı çalıştırıcı "Yeni sezon planlamasını yapıyoruz. Oğuzhan Özyakup ile birlikte Ayoub ve Tapia gitti. Oğuzhan genellikle oynayamadı ancak uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuydu ve önemliydi" ifadelerini kullandı.