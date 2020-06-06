Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin'le ortak kaleme aldıkları bir açıklamayı yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

4 yıl önce sevgi ile başladığımız ve birbirimize karşı hiç bir insani hata yapmadan sürdürdüğümüz ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Bu kararımıza ve sonrasında yaşayacağımız sürece herkesin saygı ve hassasiyetle yaklaşacağına inanıyoruz.



Oğuzhan -Yağmur