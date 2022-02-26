FİYATI 70 BİN DOLAR!

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda "Sakiler Grubu"nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda sevgilisine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti. Sosyal medyada yayınlanan karelerde Demet Özdemir'in yüzüğü dikkat çekmişti. Özdemir'in 4 karatlık özel tasarım tektaşının fiyatının 70 bin dolar, yani yaklaşık 967 bin TL olduğu öğrenilmişti.