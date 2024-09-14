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        Haberler Magazin Oğuzhan Koç, memleketi Bursa'da sahne aldı - Magazin haberleri

        Oğuzhan Koç, memleketinde sahne aldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 3'üncü Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk günü Oğuzhan Koç'un konseriyle sona erdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:23
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        Memleketinde sahne aldı
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        Bursa'nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya açmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenen 3'üncü Gastronomi Festivali, Merinos Parkı'ndaki ilk gününde şehir içinden ve şehir dışından gelen binlerce misafiri ağırladı. Kortej yürüyüşle başlayan festival, hem göze hem de damaklara hitap eden etkinleriyle gastronomi tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Çölyak ile Yaşam Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen ‘Glutensiz Süt Helvası Tadım Yarışması'nda renkli görüntüler yaşandı.

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        Yarışma sonunda katılımcılara günün anısına hediye verildi. ‘Gastro Söyleşi ve Tadım' bölümünde ise Şef Dr. Esat Özata moderatörlüğünde Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya ve Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya ‘Sağlıklı yaşamın iksiri zeytinyağı' konusunda dinleyicilere önemli bilgiler verdi.

        Karagöz gölge oyunuyla bol kahkahalı anlar yaşayan çocuklar, kendileri için oluşturulan özel alanlarda keyifli anlar yaşadı. Festival alanında oluşturulan ‘Bursa Lezzetleri ve Gastronomi Müzesi' ise ziyaretçilere görsel şölen yaşattı.

        ‘Bursa'nın Yaşayan Kültürü' bölümünde ise Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından tavuk alma ritüeli sahnelendi. Bursa'ya özgü geleneklerin yansıtıldığı gösteriye, Bursalılar da oldukları yerden katıldı.

        3'üncü Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk günü ise Bursalı şarkıcı Oğuzhan Koç'un konseriyle sona erdi. Merinos Parkı'nı dolduran binlerce hayranı için sevilen şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Konseri eşi Seden Bozbey ile birlikte izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gece sonunda Oğuzhan Koç'a günün anısına Bursa bıçağı, çini tablo ve çiçek takdim etti. Oğuzhan Koç'un Bursa'nın gururu olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, Gastronomi Festivali'nin tüm hızıyla süreceğini belirtti.

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        #Oğuzhan Koç

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