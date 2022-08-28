Rötarlı olarak evlendiler

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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a erteledi.

Volkan Özdemir'in haberine göre ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.

Demet Özdemir; konukların karşısına biri nikâh sırasında diğeri kutlama sırasında olmak üzere iki gelinlikle çıktı.