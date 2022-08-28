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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor! Bu akşam düğün var! - Günün magazin haberleri

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu akşam evleniyor!

Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bu akşam nikah masasına oturuyor

28.08.2022 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Demet Özemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet!" yanıtını vermişti. Çift, haziran ayında aile arasında düzenlenen tören ile nişanlanmıştı.

  • BU AKŞAM EVLENİYORLAR!

    26 Ağustos'ta beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün tarihlerini 28 Ağustos'a çeken Özdemir ile Koç, bu akşam evleniyor.

  • "GÖNLÜK SİZİNLE!"

    Çiftin düğününe katılamayacak olan Ebru Gündeş, Özdemir ve Koç için sosyal meyda hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a "Gönlüm sizinle! Hep böyle mutlu olacağınız bir ömür dilerim." sözleriyle seslendi.

    Ebru Gündeş'in gönderisini kendi sayfasında yayınlayan Demet Özdemir de Gündeş'e "İyi ki varsın!" sözleriyle karşılık verdi.

  • DEMET KINAYI YAKTI

    Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinin ardından Demet Özdemir de kına gecesi yapmıştı. Geceye, ünlü oyuncunun yakın arkadaşları ve ailesi katılmıştı.

  • Demet Özdemir'in kına yakıldığı sırada kırmızı duvağının altında gözyaşlarına boğulmuştu.

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