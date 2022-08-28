"GÖNLÜK SİZİNLE!"

Çiftin düğününe katılamayacak olan Ebru Gündeş, Özdemir ve Koç için sosyal meyda hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a "Gönlüm sizinle! Hep böyle mutlu olacağınız bir ömür dilerim." sözleriyle seslendi.

Ebru Gündeş'in gönderisini kendi sayfasında yayınlayan Demet Özdemir de Gündeş'e "İyi ki varsın!" sözleriyle karşılık verdi.