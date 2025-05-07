Oğuz Savaş basketbola veda etti

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off oynama başarısı gösteren ve yarı finale kadar yükselen Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor'a elendi ve sezona yarı final aşamasında veda etti. Maç sonu ise özel bir an yaşandı. Milli takım ile dünya ikinciliği elde eden ve kariyerinde birçok önemli takımda, önemli kupalar kaldıran Çayırova Belediyesi'nin kaptanı Oğuz Savaş, basketbol kariyerine son verdi. Kariyerinde Ülkerspor, Fenerbahçe, Darrüşafaka, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji takımlarda forma giyen ve A Milli Basketbol Takımı’nın formasını da 100'den fazla maçta terleten Savaş, müsabaka sonunda salondaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

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Bugüne kadar 6 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Basketbol Süper Kupası ve Bahçeşehir Koleji ile 2022 yılında FIBA EuroCup şampiyonluğu yaşayan Oğuz Savaş, Fenerbahçe ve Darrüşafaka formalarıyla Euroleague'de de boy göstermişti. 2010 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam'ın önemli isimlerinden olan Savaş’ın görev aldığı son kulüp ise Çayırova Belediyesi oldu.

Konu hakkında Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamada, "Bir efsanenin sahalara veda vakti. Basketbola kattığın hatıralar, sayısız zaferler ve unutulmaz bir kariyer için teşekkürler kaptan" denildi.