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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Oğuz isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

OĞUZ ADININ ANLAMI NEDİR?

Oğuz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Oğuz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Oğuz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

OĞUZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Oğuz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. Temiz kalpli dost, iyi arkadaş. Kır adamı, köylü. Saf, deneyimsiz kimse. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.

OĞUZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Oğuz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Oğuz adını koymak caizdir.

OĞUZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Oğuz ismini kullanan 43.682 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Oğuz ismini kullanan 9.787 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Oğuz ismini kullanan 3.994 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Oğuz ismini kullanan 3.234 kişi bulunmaktadır.

OĞUZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Oğuz ismindekiler çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.

Pozitif tarafları: Yardım sever, arkadaş canlısı, dürüst, iyi eş / ebeveyn.

Negatif tarafları: Başkaları için kendini ve ailesini ihmal etme, sömürülmeye açık olma.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk