DHA

Cihangir'de geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle sahibi olduğu restorana geldi. Engin, motosikletinin üstünde anahtarını bırakarak, içeriye girdi. Anahtarı fark eden bir kişi motosikletin yanına geldi.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheli, önce motosikletin sepetini açarak, içerisine baktı. Ardından da kız arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek, uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikletinin çalındığını fark ederek, polislere haber veren Oğulcan Engin'in şikâyeti üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olayın gerçekleştiği sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

BEYOĞLU'NDA KAYBOLDU, KASIMPAŞA'DA BULUNDU

Olaydan bir gün sonra çalınan motosiklet kaza yapılmış halde Kasımpaşa'da bulundu. Şüpheli de aynı gün yakalanarak, gözaltına alındı. Yakalanan kişi ardından tutuklanırken, motosiklet ise Oğulcan Engin'e teslim edildi.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı. Ayrılık sonrası Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından Oğulcan Engin ile olan tüm fotoğraflarını silmişti.

Sahibi olduğu mekan çıkışı görüntülenen Oğulcan Engin, ayrılık sorularına "Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun." yanıtını vermişti. Kısa bir süre sonra ise o da fotoğrafları kaldırmıştı.

Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarındaki son bağı da koparmıştı. Engin ve Eyüboğlu, karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı.