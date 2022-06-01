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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı.

Yakın dostları Celal Can Algül ve Doğukan Mert Eyit ile bir araya gelen Engin, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"DOSTLARIMI KIRAMADIM"

Oğulcan Engin, "Dostlarımı kıramadım. 10 dakika da olsa gönüllerini almak için geldim." şeklinde konuştu.

İlerleyen dakikalarda kalkmak için arkadaşlarından izin isteyen Engin, geçtiğimiz sene çalınan ve bir gün içerisinde bulunan motosikletine binerek oradan ayrıldı.