        Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'e veda ediyor: Çorum FK ile prensipte anlaştı!

        Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'e veda ediyor: Çorum FK ile prensipte anlaştı!

        Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan, 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı. Kulübün prensip anlaşmasına vardığı Çorum FK, deneyimli oyuncuya imza attıracak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        31.08.2025 - 17:16
        Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'e veda ediyor!
        Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan tecrübeli oyuncu Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'e veda ediyor.

        Kocaelispor, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda 1. Lig takımlarından Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardı. Çağlayan, kulübünden izin alarak Çorum FK ile transferin detayları konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

        Yeşil-siyahlıların konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir" denildi.

