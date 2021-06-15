Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Galatasaray'da sağlık kontrolleri bugün de devam etti. Futbolculara kardiyoloji, eko, efor, solunum fonksiyon, ortopedi, genel cerrahi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz ve radyoloji kontrolleri yapıldı. Bugün Emre Kılınç, Ryan Babel, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Atalay Babacan sağlık kontrolünden geçti.

Yapılan kontroller sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah en az sakatlığın oldu, çekişmeli ve sonunda da Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir final olur. Biz de bugün sağlık kontrollerinden geçtik. Her şey yolunda gözüküyor. Buradan da akşam antrenmana gideceğiz. Sezonu erken açıyoruz. 16 Haziran’da rakibimiz belli olacak. 20 Temmuz’da ilk maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de ülkemizi gururla temsil ederiz, turları atlayıp ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırız. Taraftarımızı, camiamızı mutlu ederiz" diye konuştu.

Selçuk İnan ile antrenmanlara başladıklarını ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Zaten geçtiğimiz sezon da Fatih Hocamızın ekibindeydi. Çok önemli futbol kariyeri olan ve bence ileride de çok iyi bir antrenör olacağına inandığım bir isim. Bize tecrübelerini aktarıyor, yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayacağının hatırlatılması üzerine Oğulcan, "Bu arenada olacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. İnşallah takım arkadaşlarıma katkı sağlarım, yardımcı olurum takımımın maçları kazanmasında. Her Türk gencinin hayali o arenada boy göstermektir. İnşallah ben de fırsat bulursam elimden gelenin en iyisin yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.