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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

        Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:30
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        Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
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        Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "www.personel.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

        Öğretmenler, 14 Haziran'dan sonra görevli oldukları okullardan ayrılarak yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek.

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