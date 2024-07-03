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        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Öğretmenler için ikinci yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor?

        Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuzda başlayacak

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmene güzel haber geldi. Bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildiren Bakan Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 20:35 Güncelleme: 03.07.2024 - 20:54
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        Öğretmenlere iyi haber
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

        Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

        Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

        Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."

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        #Yusuf Tekin
        #öğretmen yerleştirme
        #haberler
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