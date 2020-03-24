Öğretmen ek atama takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz hafta 20 bin öğretmen ataması gerçekleşmişti. Şimdi gözler 20 bin ek öğretmen atamasında. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN EK ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlayacağı ek atama takvimini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.