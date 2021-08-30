Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen öğretmen Okulların açılışı öncesinde öğretmenlere "salgın ve okulların yeniden açılması süreci"ne ilişkin seminerler verilecek. İşte öğretmen seminerleri tarihi

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Seminerlere okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri 31 Ağustos'ta, diğer sınıfların öğretmenleri 1-3 Eylül'de katılacak. seminerlerinin bu yıl yüz yüze yapılmasına karar verildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemi ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakan Özer, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin de 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacağını hatırlatarak bu yılki programda bazı değişiklikler yaptıklarını bildirdi. Bu seneki seminer haftasının içeriğini değiştirdiklerini belirten Özer, "Öğretmenlerimize yönelik bu yıl tamamen Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin korunması ve süreçlerin çok dikkatli şekilde yürütülmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda çok kapsamlı eğitim seminerleri hazırladık. Okul öncesi ve birinci sınıflar 1-3 Eylül'de okula başlayacağı için bu kademedeki öğretmenlerimize yönelik seminerleri 31 Ağustos'ta düzenleyeceğiz, 6 Eylül'de başlayacak diğer tüm kademelerdeki öğretmenlerimizin mesleki çalışma dönemi ise 1-3 Eylül'de gerçekleştirilecek." diye konuştu.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI NELER?

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.

9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.