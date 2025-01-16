Öğretmen karne görüş örnekleri 2025: İlkokul, lise, ortaokul öğrencileri için motive edici öğretmen karne görüşleri
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların kapanmasına kısa süre kala öğretmen karne görüşleri gündeme geliyor. Birinci dönemin son günleri dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşarken, dönemin yorgunluğunu atmak için ise sabırsızlanıyorlar. Dönem sonu itibariyle karne hazırlıklarını sürdüren öğretmenler, karne görüşleri kısımlarına öğrencilerin durumları hakkında görüşlerini yazıyor. İşte, öğretmenlerin öğrencilere yönelik karne görüşleri ve örnekleri...
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Karne görüşleri öğretmenlerin şu sıralar araştırdığı konular arasında yer alıyor. Okullarda birinci dönem ders zili yarın son kez çalacak. Milyonlarca öğrenci Türkiye’nin dört bir yanında karnelerine kavuşacak. Karnelerde ise notların yanı sıra öğretmenlerin karne görüşleri yer alıyor. Öğretmenler, başarısız öğrenciler için motive edici sözler, başarılı öğrenciler için ise tebrik sözlerine karne görüşlerinde yer veriyor. İşte, 2025 yılına özel İlkokul, ortaokul ve liseler için öğretmen karne görüşü sözleri…
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ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ
- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.
- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.
- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.
- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
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- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.
- Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"
- Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "
- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.
- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.
- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte
- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.
- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.
- Başarılarının devamını dilerim.
- Başarılı, çalışkan ve en önemlisi ahlaklı ve terbiyeli bir öğrencisin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.
- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.
- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.
- Başarılarının devamını dilerim.
- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.
- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.
- Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.
- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.Tebrikler.
- Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.
- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.
- Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.
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BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ
Derslerinde gösterdiğin başarın için seni kutluyorum ve başarıların devamını diliyorum. Bu tatili fazlasıyla hak ettin.
Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller ikinci dönem görüşmek üzere…
Sen her hedefe ulaşabilecek azim ve kararlılığa sahipsin. Seninle gurur duyuyorum.
Başarı için plan yapmıyorsanız o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Seni planlı ve disiplinli çalışmalarından ötürü kutlarım.
Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.
Karnedeki iyi notlara baktıkça ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.
Sevgili öğrencim, başarını hep artırdığın, davranışlarınla bizi hiç üzmediğin için seni tebrik ediyor, ailene teşekkür ediyorum. Yeni dönemde görüşmek üzere. İyi tatiller.
Gösterdiğin başarının ödülünü alma vakti. Tatilde bol bol eğlen ve ailenle vakit geçir. İkinci dönem görüşmek üzere. İyi tatiller.
Okulunda gösterdiğin başarını eğitim hayatın boyunca sürdüreceğine eminim. Umarım dilediğin gibi bir tatil dönemi geçirirsin.
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ORTA DERECE BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ
Oyuna, TV – bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur. Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.
Çalışma disiplinini artırmalı. Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli. Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır. Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.
Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum. Başarı grafiğinin artması dileğiyle...
Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle...
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BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ
Derslerinde .....ve...... sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi.
Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi. Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır. Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.
Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.
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