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        Haberler Gündem Öğretmen il içi atama sonuçları 2023: MEB ile öğretmenlerin atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

        MEB ile öğretmenlerin atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için yer değiştirme takvimini geçtiğimiz günlerde yayımladı. 17 Temmuz tarihine kadar il içi atama başvurusu yapan öğretmenler, MEB takvimi ile tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte 2023 öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 11:19
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı ile il içi tayin sonuçları sorgulanıyor. 17 Temmuz'da tamamlanan başvurular sonrasında il içi yer değiştirme sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il duyuruluyor. Peki,MEB ile öğretmenlerin atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023öğretmen il içi atama sonuçları...

        • 2

          İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

          İl İçi İsteğe Bağlı yer değişikliği başvuruları 13 Temmuz'da başladı ve 17 Temmuz günü saat 16.00'da sona erdi.

          MEB DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

          İller arası isteğe bağlı yer değişiklikiği başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri 2 Ağustos saat 16.00'da sona erecek.

        • 4

          ONAY SÜRECİ 17-21 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK!

          Mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 17-21 Ağustos 2023 günleri arasında tamamlanacak.

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