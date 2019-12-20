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Öğretmen ataması 2020 ne zaman olacak? Kontenjanlar belli oldu! MEB sözleşmeli öğretmen atamaları haberleri

Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman olacak? Soruları milyonlarca öğretmen tarafından sorgulanırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjde geldi. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanlarını ve başvuru şartlarını yayınladı. İşte 2020 öğretmen ataması haberleri

20.12.2019 - 18:33 | Güncelleme:
öğretmen atamaları

Öğretmen ataması 2020 ne zaman olacak? Soruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin detayları resmi internet sayfasında yayınladı. KPSS puanı üzerinden başvuruların gerçekleşeceği öğretmen atamaları ile ilgili detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMASI 2020 NE ZAMAN?

Milyonlarca öğretmen adayının hayaline kavuşabileceği öğretmen ataması başvuruları 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Belirtilen şartlara göre uygun bulunan sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruda bulunabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların başvuru yapabilmesi için KPSS'den 50 ve üzeri puan almış olması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınav başvuruları https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

- Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz)istenecektir.

- Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, elektronik başvuru formunda beyan alınacaktır.

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2020

Başvurular 06-10 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak. 21 Ocak tarihinde ise adayların sınava gireceği merkezler belli olacak. 5-22 Şubat tarihleri arasında sözlü sınav mülakatı gerçekleştirilecek, sınav sonuçları ise 25 Şubat'ta açıklanacak. Sınavı kazanan adaylar, 9-13 Mart tarihlerinde tercih yapabilecekler. Tercih sonuçları ise 18 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN

PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (OCAK 2020)

 

SN

ALAN

KODU

 

ALAN ADI

TABAN

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

1

7028

Adalet

50

19

2

7030

Aile ve Tüketici Hizmetleri

50

3

3

2246

Almanca

50

138

4

7092

Arapça

50

399

5

2265

Beden Eğitimi (*)

50

711

6

1119

Bilişim Teknolojileri

50

201

7

1123

Biyoloji

50

93

8

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

8

9

1963

Büro Yönetimi

50

8

10

1207

Coğrafya

50

147

11

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

50

41

12

7109

Denizcilik / Gemi Yönetimi

50

1

13

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

1

14

1245

Din Kült. ve Ahl.Bil.

50

1836

15

7035

El San.Tek./El Sanatları

50

2

16

7036

El San.Tek./Nakış

50

1

17

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

20

18

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

50

19

19

7039

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

50

8

20

1371

Felsefe

50

136

21

7136

Fen Bilimleri

50

1002

22

1390

Fizik

50

156

23

1417

Fransızca

50

1

24

4951

Gazetecilik

50

1

25

7044

Gıda Teknolojisi

50

1

26

7135

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri

50

1

27

7102

Görsel Sanatlar

50

443

28

7046

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

50

2

29

7045

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

50

1

30

4958

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

1

31

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

1

32

7097

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

50

5

33

4959

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

50

3

34

7113

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

50

1

35

7114

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

50

1

36

1230

İ.H.L. Meslek Dersleri

50

394

37

1715

İlköğretim Matematik

50

1699

38

1524

İngilizce

50

1731

39

7050

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon

50

1

40

7049

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı

50

1

41

7091

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

50

3

42

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

151

43

4967

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

50

1

44

4968

Kuyumculuk Teknolojisi

50

3

45

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

2

46

7120

Maden Teknolojisi

50

2

47

7054

Makine Tek./Makine ve Kalıp

50

1

48

1700

Matbaa/Matbaa Teknolojisi

50

1

49

2353

Matematik

50

501

50

4972

Metal Teknolojisi

50

1

51

7095

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

50

12

52

4975

Motorlu Araçlar Teknolojisi

50

15

 

 

SN

ALAN

KODU

 

ALAN ADI

TABAN

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

53

4976

Muhasebe ve Finansman

50

4

54

1822

Müzik

50

348

55

4439

Okul Öncesi Öğrt

50

1513

56

7106

Özel Eğitim

50

1093

57

2368

Psikoloji

50

2

58

2838

Radyo-Televizyon

50

3

59

7061

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

50

2

60

7064

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik

50

1

61

7103

Rehberlik

50

1257

62

4883

Rusça

50

1

63

2403

Sınıf Öğretmenliği

50

3007

64

7119

Sivil Havacılık

50

4

65

2510

Sosyal Bilgiler

50

684

66

7117

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

50

2

67

2036

Tarih

50

197

68

7101

Tasarım Teknolojileri

50

4

69

4900

Teknoloji ve Tasarım

50

102

70

4988

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

50

5

71

1283

Türk Dili ve Edebiyatı

50

384

72

2143

Türkçe

50

1293

73

7087

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

50

4

74

7086

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

50

2

75

4991

Ulaştırma Hizmetleri

50

10

76

7107

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)

50

1

77

7108

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)

50

1

78

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

50

10

79

4992

Yiyecek İçecek Hizmetleri

50

56

GENEL TOPLAM

19921

(*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'u daha sonra yapılacak olan Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1

Adana

2

Ankara

3

Antalya

4

Bursa

5

Erzurum

6

Gaziantep

7

İstanbul

8

İzmir

9

Konya

10

Malatya

11

Mardin

12

Muğla

13

Kocaeli

14

Samsun

15

Sivas

16

Trabzon

17

Van

 

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

EĞİTİM BİLİMLERİ

0-10

 

 

2

GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ

0-10

 

 

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.

0-4

 

 

2

Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

0-4

 

3

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

0-4

 

4

Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

0-4

 

5

Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.

0-4

 

  • İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

0-4

 

 

2

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

 

0-4

 

3

Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

0-4

 

4

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

0-4

 

5

Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

0-4

 

  • BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

0-4

 

 

2

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

0-4

 

3

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

0-4

 

4

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

0-4

 

5

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

0-4

 

  • TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

0-4

 

 

2

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

0-4

 

3

Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir.

0-4

 

4

Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.

0-4

 

5

Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.

0-4

 

AÇIKLAMA

TOPLAM PUAN

 

 

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