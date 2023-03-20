Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Öğretmen atamaları ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı: 45 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı: 45 bin öğretmen atamaları ne zaman olacak?

Öğretmen atamaları beklenirken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Konuşmanın ardından "Öğretmen atamaları ne zaman olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte 2023 MEB 45 bin öğretmen atama takvimi ve kadro-branş dağılımı ile ilgili detaylar...

Giriş: 20.03.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda yeni öğretmen ataması gerçekleştirileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." ifadelerine yerdi. Bu noktada öğretmen atama takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum

    Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

    Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.

    Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

  • ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

  • ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK!

    Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

  • BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI!

    Milli Eğitim Bakanı, öğretmen atama takvimine ilişkin açıklama geldi. Bakan Özer, Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.

  • “ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK”

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül’de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada "Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.

  • Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

    2022 ÖĞRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.