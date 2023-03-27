Atama bekleyen yüz binlerce adayının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 45 bin öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Daha önce duyurulan takvime göre, öğretmen ataması ön başvuruları 27 Mart ila 1 Nisan arasında alınacak. Bu noktada, 45 bin öğretmen ataması kontenjanları, kadro branş dağılımı ve başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2023 öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır, kadro branş dağılımı belli oldu mu? İşte, 45 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika detayları