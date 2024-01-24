Öğretim görevlisi aile katliamı yaptı!
Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de yaşayan öğretim görevlisi, eşine, 3 yaşındaki kızına ve kayınvalidesine ateş ettikten sonra intihar etti
Giriş: 24.01.2024 - 22:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:05
Olay, İzmir'de meydana geldi.
İzmir'de yaşayan öğretim görevlisi, eşiyle boşanma aşamasındaydı.
Bir süredir kanser tedavisi gören doçent kan donduran bir plan yaptı.
Yanına 4 tabanca alıp karısına, 3 yaşındaki kızına ve kayınvalidesine ateş ettikten sonra intihar etti.