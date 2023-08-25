Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!

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Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi B.A. (18), karne almak için çıktığı evine bir daha dönmedi.

KENDİSİNDEN 30 YAŞ BÜYÜK 2 ÇOCUK BABASI

Muhasebe öğretmeni 48 yaşındaki, 2 çocuk babası M.G.

DHA'da yer alan habere göre kızları B.A.'yı arayan, Hüseyin-Oya Altınkıran çifti, kayıp başvurusunda bulundu. Aile, kızlarının karne aldığı gün, kendisinden 30 yaş büyük 2 çocuk babası muhasebe öğretmeni M.G. (48) ile evlendiğini öğrendi.

KIZININ HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

18 yaşındaki B.A. evlendikten bir ay sonra, 15 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı

Aile, tüm çabalara karşın kızlarına ulaşamadı. Evlendikten 1 ay sonra, 20 Temmuz'da baba Hüseyin Altınkıran, cep telefonuna hastaneden gelen mesajla kızının 15 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

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AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

B.A.'nın ailesi, öğretmen M.G. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aile, öğretmen M.G. hakkında o dönem öğrencisi olan B.A. ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"ÖĞRENCİSİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ KURMUŞ"

Hüseyin-Oya Altınkıran çifti ve avukatları Mervan Karaca adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Ailenin avukatı Karaca, "Kızımız B.A. henüz lise öğrencisiyken başından geçen travmatik olayları öğretmeni M.G.'ye anlatmıştır. M.G., B.A.'nın başından geçen travmatik olayları yetkili mercilere bildirmek yerine, gönül ilişkisi kurmuştur.

"REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU İŞLEDİĞİ ORTADADIR"

Karne aldığı, liseden mezun olduğu gün kendisiyle nikah kıymıştır. Şüpheli M.G.'nin, henüz B. reşit olmadan birlikte olduklarına dair evrakımızı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına sunduk. İncelendiğinde M.G. ile öğrencisinin henüz reşit olmadan birlikte olduklarını ispatlamaktadır.

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

M.G., 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçu işlediği de ortadadır. B.A, her ne kadar 18 yaşını doldurmuş olsa da eylemin gerçekleştiği dönem çocuk olduğu dönemdir. Şüpheli şahıs halihazırda öğretmenlik mesleğini sürdürmektedir.

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Bundan sonraki süreçte kız çocuklarının aynı eyleme maruz kalmaması için yasal süreci takip edeceğiz, şüpheli şahsın ceza alması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENİNİN KIZIMIZI KAÇIRDIĞINI ÖĞRENDİK"

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirten anne Oya Altınkıran, kızına evine dön çağrısında bulundu. Anne Altınkıran, "Çok günüm. 'Karne almaya gidiyorum' dedi. Sabah mesaj attığında 'Öğlen gibi döneceğim anne' dedi. Dönmedi, telefonla aradığımızda ulaşamadık. M.G.'nin kızımızı kaçırdığını öğrendik.

"KIZIM DÖN EVİNE, YETER Kİ GEL"

Kızım okula gittiği zaman hiçbir şekilde bize bir şey söylemedi. Çok üzgünüm, avukatımız süreci takip ediyor. Gereken neyse yapılsın istiyorum. Kızım seni çok seviyorum. Senin arkandayız. Ne olursa olsun kapımız her zaman açık. Dön evine, yeter ki gel" dedi.

"CEZASIZ KALMASI BİZİ VİCDANEN RAHATSIZ EDİYOR"

Baba Hüseyin Altınkıran ise "Biz olaya sadece kızımız olarak bakmıyoruz, insan olarak bakıyoruz. Kızımızın öğretmeninin öğrencisine bunu yaparak cezasız kalması bizi vicdanen de rahatsız ediyor. Kızımızı elimizden geldiğince onu yanımıza almak ve arkasında olduğunu bilmesini istiyoruz. Uykularımız kaçtı, çok rahatsızız. Biz kızımızın arkasındayız. Adli süreci başlattık, şikayetçiyiz" diye konuştu.