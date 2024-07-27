Öğrencisinden kaynak yapmayı öğrendi, 20 ton atıktan 23 heykel yaptı

Burada birlikte atıkları heykele dönüştürüyoruz. 4 yıldan beri bunun için çabalıyorum. İnsanlardan isteğim atık malzemeleri, hurdaları toprağa gömmek yerine geri dönüşüme kazandırsınlar. Bu konuda herkes kendince bir şey yapabilir" diye konuştu.