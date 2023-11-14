VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete´de yayımlanan tebliğe göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.