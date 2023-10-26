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        Haberler Gündem Öğrencilere 10 GB internet desteği resmen başladı! 10 GB internet başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?

        Öğrencilere 10 GB internet desteği resmen başladı! 10 GB internet başvuru şartları neler?

        Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği paketi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Paketten yararlanmak isteyen öğrenciler merak içerisinde "10 GB internet desteği başvuru şartları neler?" ve "10 GB internet desteği ne zaman kimlere verilecek?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 01:00 Güncelleme: 26.10.2023 - 01:00
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        • 1

          Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan 10 GB ücretsiz internet desteği paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle paketin detayları da belli oldu. Peki, 10 GB ücretsiz internet başvuru şartları neler? Ücretsiz internet başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ŞARTLARI NELER?

          Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıllık internet desteği sağlanacak.

        • 3

          10 GB İNTERNET BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          10 GB ücretsiz internet desteği başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanacak yönetmelikle belli olacak.

        • 4

          10 GB İNTERNET BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Başvuruların nasıl yapılacağı da tıpkı başvuru tarihi gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanacak yönetmelikle belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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